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Yaramazlara biraz batar!

Bab’da SMO aracına bombalı saldırı: Bir ölü

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir SMO askeri öldü. 

Fotoğraf: :Reuters (Arşiv)

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Bab ilçe merkezinde SMO’ya ait araçta patlama oldu.

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Saldırısı sonucu bir SMO askeri hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde de gün içinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirmiş, altı sivil yaralanmıştı.

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Cerablus’ta bombalı saldırı: Bir ölü, altı yaralı

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