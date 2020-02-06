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Yaramazlara biraz batar!

Babaya kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis

Kayseri’de, beş yaşındaki kızı A.D.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin D. 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Develi’de, 21 Ocak’ta aşçı Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.’nin evde olmadığı sırada kızı A.D.’ye cinsel istismarda bulundu.

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Çocuğun annesi F.D.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Sanık Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatini talep etti.

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Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.

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