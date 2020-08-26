Babasıyla telefonla konuşurken ayı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kanada’nın, Saskatchewan eyaletinde, bir kadın babasıyla telefonla konuştuğu sırada siyah bir ayının saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Blais’in nadiren bu tür saldırılar yaşanan eyalette, 1983’ten beri ayı saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olduğu açıklandı.

Fotoğraf: dailymotion.com

44 yaşındaki Stephanie Blais, eşi ve çocuklarıyla eyaletteki dağ evine tatile gitti.

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Eşi su borusunu tamir ederken babasını uydu üzerinden aradı. Bu, son konuşmaları oldu.

Babası Hubert Esquirol, yerel bir radyoya yaşananları şöyle anlattı: “Telefonla konuşurken oğlu Eli’ye içeri gidip bir anten almasını söyledi. Birden tuhaf sesler, hırıltılar duydum. Sonra kızım çığlık attı ve sesi kesildi. Birkaç dakika bekledim. Telefonu kapattım ve panik içinde tekrar aradım. Ve olup biteni öğrendim. Yıkıldım.”

Babası, kızının ve ailesinin bölgedeki, ayılara karşı alınan güvenlik önemlerini gayet iyi bildiğini ve uyguladığını belirterek, “Korkarım konuşurken geçmemesi gereken sınırı geçti. Ayı ona arkadan saldırmış. Halen inanamıyorum telefonda kızımın ölümüne neden olan saldırıya şahit oldum” dedi.

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Eşinin yardım çağırmasının ardından hastaneye kaldırılan Blais kurtarılamadı.