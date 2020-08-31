Babasıyla düğüne gittiği mahallede kaybolan 2.5 yaşındaki Merve ölü bulundu

Erzurum’un Horasan ilçesinde, babasıyla düğün için gittiği mahallede kaybolan 2.5 yaşındaki kız çocuğu, çoban tarafından ölü bulundu.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre kentteki bir okulda müdür yardımcısı olan babası Ebrar Bayrak ile dün Azap Mahallesi’nde katıldığı düğün sırasında kaybolan Merve’nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Mahallede oynarken kaybolan küçük kız, bir çoban tarafından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Harran Deresi mevkisindeki arazide ölü bulundu.

Olay yerine giden cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri inceleme yaptı.