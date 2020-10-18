Babasının tüfeğinden çıkan saçma nedeniyle hayatını kaybeden bebeğin cenazesini anneanne ve dayısı teslim aldı

Antalya’da, babasının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği iki aylık bebek dün akşam hayatını kaybetti. ‘Kumsal’ adlı bebeğin cenazesi, bugün, anneannesi ve dayısı tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde yaşayan Y.K.’nın (18) temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu saçmalar bebeğin başına isabet etti. Sağlık ekibi bebeğin öldüğünü belirledi ve Y.K. gözaltına alındı.

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Polis ekipleri, evde anne M.G.’ye (16) ve bebeğine ait eşyaların bulunduğu iki valiz tespit etti.

Bebeğin, bugün Kepez Habipler Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.