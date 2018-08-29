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Yaramazlara biraz batar!

Babasının tabancasıyla ‘oynarken’ kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

 

İzmir’de babasının tabancasıyla oynayan sekiz yaşındaki Mustafa Çelik, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Bayındır ilçesinde yaşayan Ali ve Derya Çelik çifti, dün çalıştıkları çiçek serasına giderken çocukları Mustafa’yı babaannesine bıraktı.

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Çocuğun babaannesinin evinden gizlice anahtarı alıp çıkarak, kendi evlerine gittiği iddia edildi.

Çocuk burada babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın ateş alması sonucu çıkan mermi çocuğun boynuna isabet etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine ekipler bölgeye gitti. Sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Çelik’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.


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