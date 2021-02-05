Babasının tabancasıyla oynarken kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dokuz yaşındaki Muhittin Açık, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken tetiğe dokununca başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Açık hayatını kaybetti.
Olay, gece geç saatlerde ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Ülkülü Mahallesi’nde meydana geldi.
Silah sesiyle çocuğun bulunduğu odaya koşan yakınları onu yerde kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhittin Açık, acil servisteki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Açık’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.