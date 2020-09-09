Babasının doğum günlerinde hediye ettiği viskileri 427 bin liraya sattı: Ev satın almak için kullanacak

Britanya’da yaşayan 28 yaşındaki Matthew Robson, babasının doğum günlerinde kendisine hediye ettiği viskilerden oluşan koleksiyonu 44 bin sterline (427 bin lira) sattı.

Fotoğraf: Mark Littler

Babası onun için doğduğu 1992 yılından beri her doğum gününde 18 yıllık bir Macallan viski satın aldı.

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28 şişeden oluşan koleksiyonu satan Robson şunları söyledi: “Bu parayı bir ev satın almak için kullanacağım. Kız arkadaşımla güçlerimizi birleştirip alacağız. Başlangıç için bir miktar verip sonra bankaya borçlanacağız. Babama müteşekkirim. Bu viskiler olmasa ev sahibi olmayı hayal bile edemezdim.”

Koleksiyonu satan Mark Littler, “Satın alan kişi burada yaşamıyor ve kimliğinin açıklanmasını istemiyor” dedi.

Robson’un babası Pete Robson ise, “İlk aldığım şişe 1974 tarihliydi, oğlumun gelişini kutlamak içindi. Sonra her yıl bunu gelenek hale getirdim. O zamanlar viski iyi bir yatırım aracı olarak görülmüyordu ama şimdi öyle” ifadelerini kullandı.