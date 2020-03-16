Babasının ‘corona’ gözetiminden kaçırdığı çocuğun testi negatif çıktı

Düzce’de ateş ve boğaz ağrısıyla hasteneye götürülen, sonrasında ‘corona’ şüphesiyle başka hasteneye gönderildiği sırada babası tarafından kaçılırlan beş yaşındaki çocuğun test sonucu negatif çıktı.

Fotoğraf: DHA

Ş.F.’nin ‘corona’ testinin negatif çıktığını Düzce Valiliği duyurarak şu açıklamayı yaptı: “Hastada ateş ve öksürük şikayeti olması nedeniyle tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine yatışı yapılmış olup, alınan numuneler referans laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan test sonuçları negatif çıkmıştır.”

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Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin beş yaşındaki kızı Ş.F.’de gece saatlerinde ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri görülmeye başlanmış, babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi’nin acil servisine götürülen çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilmişti. İlk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin corona virüsü şüphesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verilmiş, durumu öğrenen baba ise kızını hastaneden kaçırmıştı. İhbar üzerine polisler baba-kızın bulunduğu otomobili yolda durdurmuş, Ş.F. yeniden hastaneye götürülmüştü.