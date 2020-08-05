Babasının annesine uyguladığı şiddeti sosyal medyada paylaştı: İki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Hasan E. (46), bir gözünde yüzde 50 görme kaybı olan eşi Sabriye E.’yi çocuklarının gözü önünde tekmeleyerek, dövdü.
Dört çocuklu çiftin kızları tarafından çekilerek, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, koca, yerde baygın halde yatan eşine tekme atarken görülürken, iki küçük kızın babalarına engel olma çabası yer aldı.
Sosyal medyada infiale yol açan görüntünün ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, olayın takipçisi olduklarını duyurdu.
Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü, Karlıova ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yaşandı.
Gözaltına alınan koca, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ancak görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak, büyük tepki toplayınca dün yeniden gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen koca, evden uzaklaştırma verilerek, serbest bırakıldı. Sabriye E. ise dört kızıyla birlikte anne babasının evine yerleşti.