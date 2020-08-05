Babasının annesine uyguladığı şiddeti sosyal medyada paylaştı: İki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Türk Dil Kurumu, (TDK) tabelalardan şirket isimlerine kadar her alandaki yabancı kelimelerle ilgili kapsamlı rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu’nda görüşülen raporda İngilizce isimlerin ayıklanması ve Türkçenin korunması için yasa çıkarılması önerildi.