Babasını önce evde sonra sokakta bıçaklayarak öldürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bir kamu kuruluşunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin T. (33) ile babası Nevrez T. (58) arasında Yenice Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

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Hayrettin T., babasını birkaç yerinden bıçakladı.

Bu sırada baba Nevrez T., evden dışarı çıktı.

Kaçan babasının peşine düşen Hayrettin T., onu sokak ortasında bıçaklamaya devam etti.

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Çevredekiler ve yoldan geçen jandarma ekiplerinin müdahale ettiği Hayrettin T. gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Nevrez T., kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.