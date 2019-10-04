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Yaramazlara biraz batar!

Babasını öldürüp sosyal medyada ‘kayıp’ olduğunu duyurdu

Batman’da, sosyal medyadan babasının kayıp olduğunu duyuran gencin, (21), adamı öldürdüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

21 yaşındaki Abdurrahman Dal, üç gün önce sosyal medya hesabından gönüllü müezzinlik yapan 55 yaşındaki babası Hamit Dal’ın kaybolduğunu duyurdu. Ardından da annesi Ayşe Dal’la birlikte polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Dal’ı bulmak için harekete geçen polis, anne-oğul ve ailenin adı açıklanmayan kızıyla görüşerek Hamit Dal’ın en son nerede olduğunu sordu. Anne ve çocuklarının anlatımını şüpheli bulan polis, evin bulunduğu mahalledeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerdeki bir araçtan şüphelenen polis ailenin üç üyesini de gözaltına aldı.

Anne ve oğlu, sorgu sırasında Hamit Dal’ı evde öldürüp Hasankeyf ilçesi yakınlarındaki Dicle Nehri kenarına gömdüğünü itiraf etti. Kazıyla çıkarılan Dal’ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

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