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Yaramazlara biraz batar!

Babasını, köpeğini dövdüğünü iddia edip pompalı tüfekle öldürdü

Balıkesir’de Batuhan S. köpeğini dövdüğü iddiasıyla kavga ettiği babası Ali S.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Anne Sevgi S. olay sonrası sinir krizi geçirdi. Fotoğraf: DHA

Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi’nde öğlen saatlerinde yaşanan olayda Batuhan S. (20), babası Ali S. (40) ile tartışmaya başladı. Bu sırada evde bulunan pompalı tüfeği alan Batuhan S. babasına ateş etti. Anne Sevgi S.’nin ihbarı üzerine adrese giden sağlık ekibi Ali S.’nin öldüğünü belirledi. 

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Sinir krizi geçiren Ali S.’nin eşi Sevgi S. “Elimle kanayan yere bastırmaya çalıştım ama olmadı. Keşke önüne atlayabilseydim” diyerek feryat etti.​

Olayın ardından kaçan Batuhan S. ise daha sonra teslim oldu. Batuhan S. ilk ifadesinde babasıyla sürekli tartıştıklarını, bugün de babasının köpeğini dövdüğünü, bunun üzerine kavga ettiklerini belirtti. Batuhan S. evdeki tüfeği alıp mutfakta oturan babasının başına doğru iki el ateş ettiğini söyledi.

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