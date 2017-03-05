Babasını kaybettikten bir gün sonra maça çıkan Lens: Aklımı toparlamamın tek yolu futbol oynamaktı

Babası Ricardo Wilfred Lens’in bir gün önce hayatını kaybetmesine karşın ülkesinden dönüp Osmanlıspor maçında sahaya çıkan Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, “Aklımı toparlamamın tek yolu futbol oynamaktı” dedi.

‘Takımla beraber sahada olmak istedim’

Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada acısını paylaşan herkese teşekkür eden Lens, şöyle devam etti: “Sadece Fenerbahçe taraftarları anlamında da söylemiyorum. Beşiktaş taraftarlarından da, başka takım taraftarlarından da başsağlığı dileklerini ileten mesajları aldım. O insanlara çok büyük saygı duyduğumu belirtmek istiyorum. Benim için tabii ki zor bir durum. Babamı kaybettim ama aklımı tekrar toparlamanın tek yolu futbol oynamak benim için. Bu nedenle bugün buraya geldim. Takımla beraber sahada olmak istedim.”

‘Taraftarın desteği mutlu ediyor’

Uzun zamandır Fenerbahçe’de forma giyen bir oyuncu olmamasına karşın taraftarla harika bir ilişkilerinin olduğunu belirten Lens, şunları söyledi: “Ben her zaman saha içerisinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum takımım için. Onlar da bana her zaman destek verdiler. Zor zamanlarda bile yanımda olduklarını göstermeye devam ediyorlar. Bu destek için mutluyum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım takımın geri kalanına da sezon sonuna dek aynı şekilde destek verirler.”

‘Fenerbahçe’de kalmam sadece bana bağlı bir durum değil’

Sarı-lacivertlilerin Sunderland’den bit yıllığına kiraladığı Hollandalı oyuncu, kariyerine Fenerbahçe’de devam edip etmeyeceğine dair soruya ise, “Önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak sadece bana bağlı bir durum değil. Söyleyebileceğim tek şey, Fenerbahçe’de olmaktan mutluyum. İnsanların benim burada kalmamı istemesinden dolayı da mutluyum” karşılığını verdi.