Diken

Yaramazlara biraz batar!

Babasını Covid-19 nedeniyle kaybeden kadın Çin hükümetine dava açıyor

Wuhan’da babasını Covid-19 nedeniyle kaybeden kadın salgının başında gerçekleri gizlediği ve babasının bu nedenle öldüğü gerekçesiyle Çin hükümetine dava açıyor.

Fotoğraf: Sky news

Lei’nin babası ocak ayının sonunda corona virüsüne yakalanmış.

Reklam

Lei, durumu ağırlaşınca babasını hastaneye götürmek istemiş ancak yoğunluk nedeniyle ambulans bulamayınca ve kendi imkanlarıyla, yolun bir bölümünü yürüyerek gitmişler.

Hastaneye zamanında varamadıkları için babası hayatını kaybetmiş.

Sky News’ün haberine göre Lei, hükümetin salgının ilk başladığı günlerde gerçekleri gizleyerek vatandaşların herhangi bir koruyucu önlem almadan yaşamaya devam etmesine neden olduğunu savunarak mahkemeye başvurdu.

Reklam

Tazminat ve özür talebiyle açtığı davayı bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanan Lei bu süreçte polisin evlerine gelerek davadan vazgeçmeleri ve bu konuda konuşmamaları konusunda uyardığını anlattı.

Çin hükümeti başta ABD olmak üzere birçok ülke tarafından salgın sürecini şeffaf yönetmemekle ve geç önlem almak suçlanmıştı.

Gözler Çin’e çevrildi: Almanya şeffaf paylaşım, Avustralya soruşturma istedi

Çin virüsün kaynağı hakkında uluslararası soruşturma yapılmasını reddetti

İngiliz istihbaratçı: Çin ‘corona’yla ilgili bilgileri gizledi

Trump yine Çin’e yüklendi: Yaptığı propaganda saldırısı rezillik

Trump: Şu anda Şi ile görüşmek istemiyorum, Çin ile ilişkileri bile kesebilirim

SON HABERLER

Covid-19’u yenen doktor: Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekim yardımcısı ve kardiyoloji uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, hastalığı yenip görevinin başına döndü. Sarıkaya şu uyarıyı yaptı: “Bu süreçte beni en çok mutlu eden kimseye bulaştırmadan bu süreci atlatmam oldu. Bu zinciri sürekli maske takarak kırdım. Lütfen maskenizi yüzünüzden eksik etmeyin.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...