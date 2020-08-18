Babasını ‘corona’dan kaybeden doktorun maske isyanı: Canımın üstüne toprak attım

Adana’da, doktor Halit Yücel, babasının corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurup maske takmayanlara, “Şu saatten sonra o maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Canımın üstüne toprak attım az önce” sözleriyle isyan etti.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Pandemi sürecinde, son iki ay belirli günlerde Covid-19 polikliniğinde çalışan yeni mezun doktor Halit Yücel, 4 Ağustos’ta, kendisi ile ailesindeki herkesin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Babasının yoğun bakım ünitesinde, kendisinin ve diğer aile üyelerinin ise serviste tedaviye alındığını belirtip maske takılması konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da Yücel’in bu paylaşımını sosyal medya hesabından ‘Yaşayandan Uyarılar’ başlığı ile paylaştı.

Yücel, 6 Ağustos’ta Koca’yı etiketlediği paylaşım ile babası için immun plazma aradığını belirtip yardım istedi.

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Fotoğraf: DHA

Babası hastalığa yenik düşen Yücel’in dün paylaştığı ve maske takmayanlara tepki gösterdiği mesajı ise şöyle: “Şu saatten sonra maskeyi istediğiniz yere takabilirsiniz. Gece- gündüz çalışıp beni yetiştiren insanı, babamı kendi ellerimle toprağa verdim az önce. Mesleğimin ilk yılında, bir salgın hastalık yüzünden canımın üstüne toprak attım az önce.”