Babasından zorla harçlık almaya çalışan adama 15 yıl hapis talebi

Bursa’da babasından bıçak zoruyla harçlık almak istediği öne sürülen 24 yaşındaki adama ‘yağma’ suçundan dava açıldı.

Olay geçen ekim ayında Mudanya ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi.

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İddiaya göre 24 yaşındaki işsiz Halil İbrahim B., 59 yaşındaki babası Salih B.’den para istedi. Ancak baba “Para yok, git çalış” dedi.

Halil İbrahim B. bunun üzerine mutfaktan bıçak alarak babasının üzerine yürüdü. Elindeki kolonyayı da etrafa döken genç, “Para vermezsen evi yakarım” diye bağırdı.

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Baba ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

‘Baba, neden konuşup anlaşamıyoruz?’

Halil İbrahim B., savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: “Mustafakemalpaşa’ya çalışmaya gittim ancak işyeri sahibi benimle çalışmak istemediğini söyledi. Bu yüzden babamla olay akşamı aramızda tartışma çıktı. Babam ‘Neden böyle yapıyorsun, neden olmuyor’ dedi. Ben de ‘Baba neden seninle konuşup anlaşamıyoruz? Ben de çalışmak istiyorum ancak olmuyor’ dedim. Babam daha sonra sigara almaya çıktı, eve arkadaşı Adnan T.’yle döndü. Bir müddet sonra da polisler gelip beni götürdü. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Tanık Adnan T., eve gittiklerinde Halil İbrahim B.’nin “Hayırdır, beni dövmeye mi geldiniz?” dediğini aktarıp “Evde yoğun bir kolonya kokusu hissettim ve yerleri de ıslak gördüm” diye konuştu.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Halil İbrahim B. tutuklandı.

15 yıl istendi

İddianamede kolonya bidonu delil olarak gösterildi.

Halil İbrahim B. hakkında ‘yağma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.