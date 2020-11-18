Babası tarafından ikinci kez vuruldu; hayatını kaybetti: İkisinde de adli kontrol şartıyla serbest kalmış

Yeni ‘pandemi’ önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10:00 ile 13:00 saatleri arasında, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi; hafta sonları ise tüm vatandaşların saat 10:00 ile 20.00 dışında sokağa çıkması yasak. Yeme içme mekanları saat 10:00 ile 20:00 arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek; sonrasında da telefon ya da internetle sipariş dışında hizmet veremeyecek.