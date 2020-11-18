Babası tarafından ikinci kez vuruldu; hayatını kaybetti: İkisinde de adli kontrol şartıyla serbest kalmış

Samsun’un İlkadım ilçesinde babası tarafından ikinci kez vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre babası Kemal B. (70) tarafından tabanca ile vurulan ve 1.5 aydır Gazi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Nazım B. (44) hayatını kaybetti.
Nazım B., 2 Ekim’de, bir kahvehanede otururken çıkan tartışma sırasında babası tarafından vurulmuş, gözaltına alınan baba Kemal B. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kemal B., 3.5 ay önce de yine tartışma sırasında oğlunu tabanca ile ateş ederek yaralamış, gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Nazım B.’nin ölmesi üzerine memleketi Gümüşhane’de bulunan Kemal B.’yi, bu kente giderek gözaltına aldı.