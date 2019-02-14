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Yaramazlara biraz batar!

Babası ‘Mavi balina oynuyordu’ dedi: Bağcılar’da 16 yaşındaki liseli kendini astı

İstanbul’da 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin intiharında ‘mavi balina’ oyunu şüphesi dile getirildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre Bağcılar ilçesinde yaşayan Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Burak K., bugün sabah saatlerinde kendini doğalgaz borusuna iple asarak intihar etti.

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Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıld

Baba Muharrem K., oğlunun sürekli ‘mavi balina‘ adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü.

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Burak K.’nin cenazesinin yarın memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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