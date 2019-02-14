Babası ‘Mavi balina oynuyordu’ dedi: Bağcılar’da 16 yaşındaki liseli kendini astı

İstanbul’da 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin intiharında ‘mavi balina’ oyunu şüphesi dile getirildi.
DHA’nın haberine göre Bağcılar ilçesinde yaşayan Osmangazi Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Burak K., bugün sabah saatlerinde kendini doğalgaz borusuna iple asarak intihar etti.
Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıld
Baba Muharrem K., oğlunun sürekli ‘mavi balina‘ adlı oyunu oynadığını ve bu nedenle intihar ettiğini ileri sürdü.
Burak K.’nin cenazesinin yarın memleketi Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.