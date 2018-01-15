Babam sağolsun: Rektör oğlunun ‘yatay geçişi’ni yazan CHP’li Biçer’e erişim engeli

CHP’li vekil Tur Yıldız Biçer’in Ankara Üniversitesi rektörü Erkan İbiş’in oğlunun ‘yatay geçiş’le Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne alınmasını eleştirdiği tweete erişim engeli getirildi.

İbiş’in Başkent Tıp Fakültesi’nde okuyan oğlu Can İbiş, ‘kontenjan değişikliği’sayesinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçiş yapmıştı.

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Diken, söz konusu durumu ‘Babam sağolsun: Ankara Tıp’ın kontenjanı arttı, rektör İbiş’in oğlu ‘yatay geçiş’ yaptı’ başlığıyla haberleştirmişti.

Biçer, Diken’in haberini Twitter hesabından, “Akademisyen @cenkyigiter’i üniversiteye almamak için 40 takla atan @profdrErkanibis, 41. taklasını da oğlunu okula almak için attı. Üniversiteler babanızın çiftliği değil, and olsun ki o koltuktan ineceksin” sözleriyle paylaştı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, mahkemeye başvuran İbiş, Biçer’in paylaşımında yer alan içeriğin ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

Kabul edildi

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimi Fatih Yılmaz, ‘talebe konu içeriklerde objektif olmayan biçimde suçlayıcı ifadeler kullanılmasının talepte bulunanın kişilik haklarının zedelenmesine neden olduğu kanaatine vararak’ talebi kabul etti.

Tweete erişimin engellenmesine karar veren hakimlik, kararı gereği yerine getirilmek üzere UYAP üzerinden derhal Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesine hükmetti.