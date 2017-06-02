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Babam sağolsun: Real Madrid’in hocası Zidane, Şampiyonlar Ligi final maçı kadrosuna oğlu Enzo’yu da dahil etti


La Liga ekiplerinden Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, İtalyan temsilcisi Juventus’la karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi final maçının kadrosuna 22 yaşındaki oğlu Enzo Zidane’ı da dahil etti.

Fotoğraf: REUTERS/Charles Platiau

Galler’in başkenti Cardiff’te, yarın Türkiye saatiyle 21.45’te oynanacak mücadele öncesinde Real Madrid’in 25 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Kadroda Real Madrid’in B takımı Castilla’da forma giyen Enzo Zidane’la birlikte takım arkadaşı Mariano Díaz Mejía da yer aldı.

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