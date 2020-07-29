Babalarının cenazesindeyken anneleri Covid-19’a yenik düştü

Britanyalı John ve Mary Boxer, 15 gün arayla Covid-19’a yenik düştü. Aile fertleri, John Boxer’ın cenazesindeyken Mary Boxer hayatını kaybetti. Acı haberi cenaze dönüşünde aldılar.

Fotoğraflar: Elaine Boxer

Sunderland kentinde doğup büyüyen, çocukluk arkadaşı olan çift yaşasalardı bu hafta içinde 60’ıncı evlilik yıldönümlerini kutlayacaktı. Salgın hayatlarını değiştirmeden önce kızları, Elaine ve Glynis, onlar için büyük bir parti organize etmeyi planlamıştı.

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Elaine Boxer şunları söyledi: “İkisi de büyük ailelerden geliyorlar. Yedi çocuklu ailelerden.. Annem temizlik işçisiydi, son olarak da Sunderland Kraliyet Hastanesi’nde çalıştı. Babam telekomünikasyon şirketinden emekli oldu. Onlar için tüm ailenin bir araya geleceği bir kutlama yapmayı hayal ettik. Bir mekan tutacaktık ve kız kardeşimin eşi müzik grubu ayarlayacaktı ama salgın nedeniyle planları rafa kaldırdık. Sonra da ikisini arka arkaya kaybettik.”

Önce John Boxer hastalandı. 10 Nisan’da eşinin son işyeri Sunderland Kraliyet Hastanesi’ne kaldırıldı. “Sorun yok” dendi ve eve yollandı. Bir iki gün sonra toparlanmadığı için tekrar hastanenin yolunu tuttular. Covid-19 testi yapıldı ve pozitif çıktı. Hastane eve yollamak istediyse de diyabet ve Parkinson hastası olan Boxer ailesinin ısrarıyla hastanede kaldı ve 17 Nisan’da da hayatını kaybetti.

Yemeden içmeden kesildi

Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Elaine Boxer, babası öldükten sonra yemeden içmeden kesildiğini belirterek, “Tam olarak ne olduğunu anlamasa da onun yokluğunu hissediyordu. Onun için kaygılanmaya başladık” dedi.

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Bir-iki gün sonra kız kardeşi aradı ve annesinin ateşinin çıktığını ve hemen yanlarına gelmesi gerektiğini söyledi. Elaine Boxer, kardeşiyle annesini hastaneye götürdü. Test yapıldı ve annelerinin de Covid-19’a yakalandığını öğrendiler. Hastanede tedavi altına alınan Mary Boxer ailesiyle görüntülü telefon konuşmasıyla iletişim kuruyordu.

Cenazeye yedi kişi katılabildi

Mary Boxer’ın tedavisi sürerken John Boxer için 2 Mayıs’ta cenaze töreni düzenlendi. Salgın önlemleri nedeniyle kilisedeki törene yedi kişi katılabildi. Elaine Boxer, erkek arkadaşı, kız kardeşi Glynis ve eşi, babalarının en büyük ağabeyi, kuzenleri ve onun eşi.

Hepsi telefonlarını sessize almıştı, tören dönüşünde eve gittiklerinde eniştesinin telefonunda bir numaradan gelen çok sayıda cevapsız çağrı olduğunu gördüler. O numarayı çevirdiklerinde hastane çıktı. Anneleri Mary Boxer babalarının cenazesi sırasında hayatını kaybetmişti.

“Neye uğradığımızı şaşırdık. Hepimiz acı içinde birbirimize sarıldık. Bu kadar yakın zamanda hem anne hem de babanızı kaybetmek anlatılabilecek bir şey değil” diyen Elaine Boxer babalarının cenazesini organize eden şirketi aradıklarında onların da şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.

Mary Boxer’a 8 Mayıs’ta veda etti ailesi. Bu sefer 16 kişinin katılmasına izin verildi.

“Halen inanmıyorum gittiklerine. Annem ve babam birbirine çok düşkündü. Birbirleri için yapamayacakları şey yoktu. Belki de ondan arka arkada bize veda ettiler” diyen Elaine Boxer, onları anmak için önümüzdeki yıl bir organizasyon düzenleyeceklerinin altını çizdi.

“Yine beraberler” diyerek kendilerini avutan aile fertleri 60’ıncı evlilik yıldönümü için düzenleyemedikleri partiyi onların arkasından anma etkinliği olarak organize etme konusunda sözleşti.