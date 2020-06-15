Babalarının beş saat süreyle kamyonda bıraktığı iki çocuk hayatını kaybetti

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan beş yaşının altındaki iki çocuk babaları tarafından içinde kilitli bırakıldıkları kamyonda hayatını kaybetti. Çocukların babası tutuklandı.

Fotoğraf: Tulsa Cezaevi

Tulsa kentinde yaşayan 31 yaşındaki Dustin Lee Dennis, cumartesi günü evinin önüne park ettiği kamyonunda çocuklarını bırakıp eve girdi. Uyuya kalan Dennis, uyanır uyanmaz kamyona koştu ve beş saat süreyle kapalı kalan çocuklarını baygın halde buldu. Çocukları eve götürdü ve yardım istedi. Sağlık ekipleri, evde müdahale etti. Ancak çocukları kurtaramadı.

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Dennis, polisteki sorgusunda çocuklarla bir mağazada alışveriş yaptıktan sonra eve döndüklerini sonra da uyuya kaldığını anlattı. Onları kamyonda bırakıp eve girdiği anları cep telefonuyla kaydeden komşusu ise görüntüleri polisle paylaştı.

Tulsa Cezaevi’ne konulan Dennis için 1 milyon dolar (6.83 milyon lira) kefalet ücreti belirlendi; ikinci dereceden cinayetle yargılanacağı belirtildi.