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İstanbul’un Üsküdar ilçesinde babaları tarafından bıçaklanan üç kardeşten ikisi hayatını kaybetti.

DHA’nın aktardığına göre, bir lokantada çalışan Ahmet Güleryüz ile babası Aslan Güleryüz arasında maddi sebeplerden dolayı çıkan tartışmada baba oğlunu kalbinden bıçakladı.

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Bu sırada uyuyan Orçun ve Onur kardeşler de çıkan seslere uyandı. Uyanan oğullarına da saldıran Güleryüz, eline geçirdiği çekiçle başlarına vurduktan sonra evden kaçtı.

Yaralanan Orçun Güleryüz evin önüne çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Polis ve ambulans iki kardeşin öldüğünü belirledi.

Aslan Güleryüz Kadıköy’de yakalandı.

Eşi şikayetçi olmuş

Bu ayın başında, eşi Songül Güleryüz’ün Aslan Güleryüz’den şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, Güleryüz’ün ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı, daha sonra Manisa’ya gittiği ve bu süre içinde eve uğramadığı kaydedildi.

Olay yerine gelen yakınlar sinir krizi geçirdi.

Yaralanan Orçun Güleryüz’ün tedavisi devam ediyor.