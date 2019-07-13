Babadan kalma evi testereyle bölerek paylaştılar; birbiriyle uyumlu olmayan iki ev inşa ettiler

Rize’nin İkizdere ilçesi Çiçekli köyünde babadan kalma ev konusunda anlaşmazlığa düşen iki kardeş çareyi ahşap evi motorlu testereyle ortadan ikiye bölmekte buldu.

Fotoğraf: DHA

Babaları Sabri Kangel’den miras kalan Ali ve Ahmet Kangel arasında 150 metrekarelik tek katlı ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca devreye muhtar ve ihtiyar heyeti girdi ve testereyle paylaşım kararı verildi.

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Ev dört yıl önce yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı.

Ali Kangel, evin kendi payına düşen 75 metrekarelik kısmını yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Ahmet Kangel ise kendisine düşen bölümü yıkıp üç katlı bina inşa etti. Ortaya görenleri şaşırtan, bazılarının görüntü kirliliği diye nitelendirdiği bir manzara çıktı.

Köyde yaşayan Fetih Karaduman, “Keçi inadı bu. Biz bunlara yalvarıyoruz, ama dinlemiyorlar. Kendi bildiklerini yapıyorlar. İki evi birleştirip, biri alta, biri üste geçse daha iyi olacak” dedi.

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Aslan Arıcan ise, “Babadan kalan evi iki kardeş anlaşarak ahşap yapmaları gerekiyordu. Bir kardeş ahşaptan, diğer kardeş ise betondan ev yaptı” diyerek görüntüden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.