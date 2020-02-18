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Yaramazlara biraz batar!

Babacan’ın partisinde yeni tarih: En geç mart başı kurulur

Başbakan eski yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı partinin çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, artık lansman hazırlıkları aşamasına geçildiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

AKP’den istifa eden ve parti kurma çalışmalarına başlayan Babacan, kasım ayındaki açıklamada, yeni partinin merkez tüzel kişiliğini 2019 yılı sonuna kadar kurmayı arzu ettiklerini, teşkilatlanma aşamasının bunun ardından geleceğini söylemişti.

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Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynaktan biri şunları söyledi: “Planlanan takvim biraz sarktı ama sorun olduğundan değil, her şey fazla detaylı ele alındığından. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Artık lansman hazırlıklarına başlandı. Kurucular kurulu hemen hemen hazır. Son rötuşlar kaldı.”

Babacan’ın genel başkan olacağını kaydeden diğer kaynak ise, “Günler içinde parti kuruluşuna dair dilekçe İçişleri Başkanlığı’na verilir. En fazla mart ayının başı olur” dedi.

Aynı kaynak, AKP’den istifa eden bazı isimlerin partide olacağını ancak birçok yeni yüzün siyasete katılacağını belirtti.

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Öte yandan Karar gazetesine söyleşi veren 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Babacan’ı desteklediğini belirtmişti.

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