Babacan’ın ofisi: En kısa sürede vatandaşların huzurunda olacağız

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan liderliğindeki partinin kuruluş çalışmalarının devam ettiği, hazırlıkların en kısa süre içinde tamamlancağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Babacan, AKP’den ayrıldıktan sonra kasım ayında yaptığı açıklamada yeni partinin merkez tüzel kişiliğini 2019 yılı sonuna kadar kurmayı arzu ettiklerini, teşkilatlanma aşamasının bunun ardından geleceğini söylemişti.

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Babacan’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda vatandaşın süreçte gönüllü olma isteği nedeniyle iletişim ve görüşme trafiğinin beklenenden çok daha fazla vakit aldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Parti kuruluş çalışmaları Türkiye’nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir… Bu hazırlık sürecinin en önemli amacı, ülkemizin ihtiyaçlarının ve sorunlarının doğru tespit edilmesi, bunlara en kısa sürede çözüm üretecek kadroların ve politikaların oluşturulmasıdır…Partinin ilke ve değerlerini güvence altında tutacak, kurumsal yapının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacak tüzük çalışması da bu sürecin temel önceliklerindendir.”

Geniş bir tabanın fikirleriyle katkı verdiği bir siyasi hareketin oluşmakta olduğu belirtilen açıklamada, “Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız… En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlemizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız” dendi.