Babacan’dan ‘Gezi eleştirileri’ne: Savcı tek taraflı olarak iddianameye eklemiş

AKP üyesiyken bakanlık yapan, ardından Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) kuran Ali Babacan, Gezi Parkı davasında şikayetçi olmadığını, ‘savcının tek taraflı olarak’ adını iddianameye koyduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

FOX TV’de canlı yayında soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, davaya kendi imzasıyla müdahil olma gibi bir durumun bulunmadığını dile getirdi.

Reklam

Babacan, davada bir şikayetinin de bulunmadığını belirterek şunları dile getirdi: “Bu davadaki konu şudur… Bu davada savcı tek taraflı olarak tüm hükümeti -ben de bakandım- mağdur olarak değerlendirmiş. Bizi mağdur listesine koymuş. Bizim yargı sistemimizde mağduriyetten çekilme diye bir şey yok. Hukukçu arkadaşlarla, avukatlarla oturduk, ‘Böyle bir durum var, savcı tek taraflı değerlendirme yapmış, benim şikayetim yok, davacı da müdahil de değilim’ diye oturup konuştuk.‘Ben mağdur değilim’ diye daha önce de söylemiştim.”

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Gezi Parkı’nda ağaçların sökülmesi üzerine 2013’te başlayan eylemler, daha sonra birçok kentteki protesto gösterileriyle devam etmişti.

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde eylemler nedeniyle açılan ve sanıkları arasında işadamı Osman Kavala’nın da bulunduğu davada, Babacan dahil dönemin hükümet üyeleri müşteki olarak yer almıştı.