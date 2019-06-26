Babacan’dan Erdoğan’a dosya: İçinde ‘Partinin halktan kopuş nedenleri’ de var

İstanbul seçiminin ardından kulislerde yeniden AKP’deki iç hesaplaşma ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteğiyle yeni parti kurma çalışmaları yer almaya başladı.

Ali Babacan ve Erdoğan’ın görüşmesiyle ilgili ayrıntılar çıkıyor.

Babacan’ın 23 Haziran’daki seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

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BBC Türkçe’den Ayşe Sayın‘ın ulaştığı bilgilere göre Babacan, Erdoğan’a partiden ‘istifa’ kararını değil, partinin Kurucular Kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini belirtti.

Ayrılma gerekçelerini Erdoğan’a hem yazılı hem de sözlü olarak aktaran Babacan’ın, kabinede görev yaptığı dönemden bugüne kadar yaşanan sorunları ve partinin halktan kopuş nedenlerini içeren görüşlerini içeren bir dosyayı sunduğu belirtildi.

Erdoğan’ın seçim sonrası görüşmeyle ilgili bilgi verdiği AKP’li kaynakların aktardığı bilgiye göre, Babacan’ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme, uzun sürdü.

Yeni partiden söz etmedi

Babacan, kendisinin AKP içinde olduğu ve hatta kabinede görev aldığı dönemden itibaren başlayarak, başkanlık sistemine geçilmesi sonrasını da kapsayacak şekilde yaşanan aksaklıklar, ekonomideki sorunlar, partinin yıllar içinde halktan kopuş nedenlerini de içeren dosyadaki görüşlerini, sözlü olarak da Erdoğan’a iletti.

Ancak Babacan, Erdoğan’a Kurucular Kurulu’ndan ayrılma isteğini iletirken, yeni bir partinin kurulmasından söz etmedi.

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‘Gidenler silinip giti’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Babacan’ı dinledikten sonra, “Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis’te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun” görüşünü iletti.

Babacan’ın bu sözler üzerine yorum yapmadığı ancak AKP’den ayrılma kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

Davutoğlu’nun test gezileri sürüyor

AKP’den ayrılarak yeni bir parti kuracağı söylenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ise yurt gezilerini sürdürüyor.

Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında bulunduğu birçok yerde konferanslar veren Davutoğlu’nun, 30 Haziran’da da Elazığ’a giderek, sivil toplum örgütleri ile toplantılarını sürdüreceği bildirildi.

Davutoğlu’nun, Anadolu gezilerinde, yeni bir parti kurması halinde taban bulup bulmayacağını test ettikten sonra parti kurup kurmama konusundaki tavrını netleştirmesi bekleniyor.