Babacan’dan Bahçeli’ye: 20 banka iflas ederken ne yapmış?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni partilerle ilgili ‘FETÖ organizasyonu’ suçlamasına, “Bahçeli, 20 banka iflas ederken ne yapmış onu anlatsın. Şu anda iktidar güçleri ellerinde, Türkiye’yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Yoksa ona çamur at, buna çamur çok kolay işler” cevabını verdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Babacan, Karar TV canlı yayınında Ahmet Taşgetiren, Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sorularını yanıtladı.

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‘Oturduğun yerden’

Bakanlığı döneminde çok çalışıp az konuştuğunu söyleyen Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Zorunlu ürünler hariç, ithalat kolay olmayacak. Bir dönem birileri ülkemizi ithalat cenneti yapmış” sözlerine, “Türkiye’yi içe kapatma girişimleri davul çala çala geliyor. Türkiye’yi kapatıp küçülterek yönetmek istiyorlar” yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) isimlerinin ‘FETÖ projesi’ne uygun olarak seçildiğini söylemişti.

Bahçeli, “Yoksa bu kadar tesadüf etmez. ‘İYİ’ olacak, ‘Gelecek’ olacak, ‘DEVA’ olacak. Ama Meclis’te özellikle cumhur ittifakının ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır” demişti.