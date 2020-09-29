Babacan: Yeni Ekonomi Planı, Türkiye’nin fakirleştiğinin tescili

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı Yeni Ekonomi Planı’nın, Türkiye’nin fakirleştiğinin tescili olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Albayrak bugün, “Yeni Ekonomi Programı’nın bu yılki ana temalarını ‘Yeni Dengelenme’, ‘Yeni Normal’ ve ‘Yeni Ekonomi’ olarak belirledik” demişti.

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‘İsraf ve yanlış yönetim sonucu bütçe açığı tarihi yüksekte’

Twitter hesabından açıklama yapan Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün açıklanan ekonomik program Türkiye’nin fakirleştiğini hem tescil hem de ilan etmiştir. 2013 yılında 961 milyar dolara ulaşan milli gelirimizin bu yıl 702 milyara gerileyeceği, aynı dönemde fert başına gelirimizin 12.594 dolardan 8.381 dolara düşeceği açıklanmıştır.

İsraf ve yanlış yönetim sonucu bütçe açığı tarihi yüksek seviyeye çıkmıştır. Ekonomi yönetimini bıraktığım 2015 yılında 24 milyar TL olan bütçe açığının 2020 yılında tam on kat artarak artarak 239 milyar olacağı ve bu açığın 2023 yılına kadar da düşmeyeceği açıklanmıştır.

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Türkiye yeniden borç faiz sarmalına geri dönmüştür. Yıllık 53 milyar TL olarak bıraktığım bütçeden yapılan faiz ödemeleri, bu yıl 137 milyara, gelecek yıl ise 179 milyara çıkacaktır. Yüzde 27.5 olarak devrettiğim kamu borç yükü, bu yıl milli gelirin yüzde 41.1’e çıkacaktır.

‘En büyük ekonomik sorun işsizlik’

Ülkemizin en önemli ekonomik sorunu işsizliktir. Yatırım olmadan istihdam oluşmaz, işsizlik sorunu çözülemez. Bu program yatırımcıların önünü görmesini sağlayacak, onların güvenini kazanacak gerçekçi ve tutarlı bir makroekonomik ve finansal çerçeve sunmamaktadır.

Bu programda işsizlere, gelirini kaybedenlere, çiftçilerimize, esnafımıza, özetle tüm vatandaşlarımıza rahatlama sağlayacak somut adımları da görmüyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizin en acil ihtiyacı güven tesis etmektir. Hükümet önemli bir fırsatı heba etmiştir.”