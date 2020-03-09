Babacan: 2001’deki ‘sil baştan’ ihtiyacı yeniden oluştu

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, liderliğindeki partiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını, kuruluş dilekçesinin bugün İçişleri Bakanlığı’na verileceğini söyledi.

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan Babacan, partinin isminin çarşamba günkü tanıtımda açıklanacağını belirtti.

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Babacan partinin kurucular kurulunun 90 kişiden oluştuğunu dile getirdi.

‘Kuruluş ilkelerinden çok uzaklaştı‘

Babacan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Ülkede sil baştan gerekli. O dönem sil baştan AK Parti’ydi. Yıllarca güzel hizmet ettim. Ancak aradan 20 yıl geçti. Dünya değişti, Türkiye değişti. Parti, kuruluş ilkelerinden çok uzaklaştı. Mesela özgürlükler. Türkiye 20 yıl sonra yeniden özgürlükler konusunda sıkıntı yaşıyor. 2001 döneminde yaşadığımız sil baştan ihtiyacı yeniden oluştu. Evrensel değerler temeline oturmuş bir Türkiye oluşturmak gerekiyor. Mevcut siyaset tarzıyla bu ülkenin refaha erişmesi artık imkansız. Toplumda böyle bir beklenti de yok. İktidar partisini destekleyenlere nedenini sorduğumuzda daha kötüsünden korktukları için desteklediklerini söylüyorlar.”

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‘İnsanların korkmadığı bir ülke istiyoruz’

“İnsanların rahat nefes alıp verdiği, korkmadığı bir ülke istiyoruz. Yeniden demokrasi, özgürlük dememiz gerekiyor. Türkiye’de sorunlar konuşulamıyor. Sadece hapisteki gazeteciler değil, tecrit edilmiş gazeteciler de var.”

“İfade özgürlüğü olmayınca problemleri tartışamıyorsunuz. Bu şekilde sorun çözmek mümkün değil. Hastalığını inkar eden bir hasta gibi. Türkiye’nin tedavi aşamasına geçmesi gerekiyor.”

‘Sorunların merkezinde kötü yönetim var’

“Her devletin kendi güveliğiyle ilgili bazı tedbirleri olabilir, ancak gelişmiş devletlerin bunu nasıl uyguladığına bakmak lazım. Türkiye’nin sorunlarının merkezinde kötü yönetim yatıyor.”

“Sistem kısmı çok önemli ama değiştirmesi o kadar zor değil. Evet sistem kötü, ama bu sistem öncesinde de sorunlar vardı. Asıl sorun yönetim anlayışı, üslubu. Yönetenler iradesini meclisin üstünde görüyor mu? Meclis şu an çok fazla zayıflamış durumda.”

‘Kişilerle uğraşmayacağız’

“Bizim amacımız ülkenin sorunlarını çözmek. Kişilerle uğraşmayacağız. Onlar bizimle uğraşabilir. Siyasi yelpazenin tam ortasında, ana akım bir siyasi hareket başlatıyoruz. Ortak bir Türkiye geleceğinde buluşacağımıza inanıyoruz.”

‘Sorumluluğum var’

“Geçmişle çok uğraşmak istemiyoruz geleceğe bakmak istiyoruz ama 2015 yılına kadar ben hükümetteydim. Yani bir sorumluluğum var, geçmişi inkar etmem, ancak 2015 yılından sonra benim hiçbir etkim olmadı, medyaya konuşmadım. Dokuz ay önce AK Parti’den ayrıldım ve halka daha rahat görüşlerimi açıkladım. Bugün itibariyle dediklerim, görüşlerim partimizin ortak görüşü olacak. Biz Türkiye’nin sorunlarını çözmek için çalışacağız. Mevcut iktidarla mücadele için, halkın desteğini arkamıza aldıktan sonra hiç sorun olmaz.”

‘Ev ev, çarşı pazar geziyorum’

“İnsanlar artık söylenenlere inanmıyor. Ev ev, çarşı pazar geziyorum. Enflasyon kaç oldu diye soruyorum, insanlar ‘Devletin açıkladığı mı yoksa gerçek mi?’ diye soruyorlar.”

“Devletin sözlerine yönelik kuşku varsa, artık o yönetimin sürdürülebilir bir durumu yoktur. Ülkenin yeniden güven tazelemesine ihtiyaç var.”

‘Gül’le çok eski dostuz’

“Sayın Abdullah Gül’le çok eski dostuz. Beni siyasete davet eden kendisi. Parti kuruluş çalışmalarımızda bize fikri olarak çok destek verdi. Partimiz yeni isimleri siyasete kazandırıyor. Kurucularımızın üçte ikisi daha önce siyaset yapmamış kişiler. Kurucuların yüzde 27’si kadın. Kadın kotamız yüzde 35.”

‘Yatırım olması için hukukun üstünlüğü gerekli’

“Partinin hem programında hem de tüzüğünde ilk sayfada basın özgürlüğü var. Sayın Kavala 2.5 yıldır hapiste. Dosyada sağlam bir gerekçe olmadığı halde, o dosyadan beraat ettiği halde tahliye edildiği gün yine tutuklanıyor. Böyle bir ülkeye yatırım nasıl gelecek? Özel sektör yatırım yapmıyor, işsizlik oluyor. Yatırım olması için hukukun üstünlüğü gerekli. Bu işin temeli. Hukukun üstünlüğü olmazsa ülkeye yatırımcı gelmez. Üstelik paranın bu kadar dünyada bol olduğu, Avrupa’da eksi faizlerin olduğu dönemde. Genç nüfus var, kaynak var; ancak yönetim bunu beceremiyor.”

‘Kurumsal altyapıyı düzeltmemiz 30 gün’

“Kurumsal altyapıyı düzeltmemiz 30 gün. Bunu çok kolay düzeltiriz. Ben Hazine Bakanı iken iki yıl içinde enflasyon tek hane düşürülmüş ve paradan altı sıfır atılmıştı.”

Ağırel, Pehlivan ve Terkoğlu

“Ben bu dosyaların içeriğini bilemiyorum tabii ne kadarı doğru ne kadarı uydurma iddia. Ancak özgür haber yaptığından dolayı hapse giren gazetecileri görünce çok üzülüyorum.”

“İhracat rakamlarımız kaç yıldır yerinde sayıyor. 2002 yılında beş yılda 36 milyar dolardan 120 milyar dolara çıkarmıştık. İhracatçılar yeni yatırım yapmıyorlar, korkuyorlar. Bizim yönetimimizle rahatlıkla 500 milyar dolara ulaşır, çok uzun sürmez bu. 2001 krizinde bunu yaptık, 2008 krizinde de yaptık. Nasıl yapıldığını iyi biliyorum.”

‘Kamu ihale yasası 180 defa değişir mi?‘

Türkiye’de yolsuzluk problemi var mı sorusuna: “Türkiye’nin her alanda problemi var. Türkiye dünya şeffaflık endeksinde her yıl düşüyor. Bir kamu ihale yasası 180 defa değişir mi?”

‘Türkiye’de bağımsız kurum yok’

“Türkiye’de bağımsız kurum yok. En bağımsız olması gereken yargı bile bağımsız değil. Yargıya telefon etmediğiniz zaman, talimat vermediğiniz zaman yargı düzelir.”

“Bazı davalar var, hakim diyor ki ya ben bu sanığı hapse atacağım ya da ben kendim hapse gireceğim.”

“Bana 19-20 yaşındaki hukuk öğrencileri, ‘Yargıyı nasıl düzeltiriz’ diye sorduğumda, ‘HSYK atamalarını tek bir nokta değil, Meclis yapsın’ ve ‘Hakimler aldığı karar nedeniyle sürülemesin, dosyası elinden alınmasın’ cevabını veriyor. Yani yargının sorunlarını çözmek aslında bu kadar kolay.”

‘Bilinçli tarım gerekiyor’

“Gübre, akaryakıt en önemli tarım giderleri. Bunlar dövize bağlı girdiler. Arazilerin daha bilinçli işlenmesi gerekiyor. Bilgiye dayanan bir tarım gerekiyor. Türkiye’de çiftçimizin refahının artması için girdi maliyetlerinin düşmesi ve bilinçli tarım gerekiyor.”

‘Bütün kanun tasarılarımızı çıkar lobisi engelledi‘

“Yıllarca dedim. Sanayi yatırımı azalacak dedim. O dönemki rant lobisi buna izin vermedi. İmar rantını vergilendiren bir proje açıkladım. Bunu vergilendirmezsen bu para buraya akacak. Zamanında bizim uyardığımız tedbirler alınsaydı, bu ekonomik durum olmayacaktı. Sanayi olmadan sadece inşaata yatırım yaparsanız böyle bir kriz yaşanır. Bütün kanun tasarılarımızı çıkar lobisi engelledi.”