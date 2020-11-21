Babacan: İyi örneklerde hep bizim olduğumuz günlerden bahsediliyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugünkü iktidar, ekonominin ve hukukun iyi dönem örneklerini verirken hep bizim işin başında olduğumuz günlerden bahsediyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Babacan, partisinin Kastamonu il kongresine katıldı.

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Babacan, kentte esnaf ziyareti sonrası Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, parti olarak eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için yola çıktıklarını söyledi.

DEVA kadrolarının hazır olduğunu belirten Babacan, şöyle konuştu: “Bu kötü yönetimi sona erdirmek için damla damla tüm Türkiye’de büyüyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğünü tesis edecek, toplumsal barışı sağlayacak, Türkiye’nin ekonomisini düzeltecek kadroların DEVA Partisi kadroları olduğunu tüm Türkiye biliyor. Bugünkü iktidar, ekonominin ve hukukun iyi dönem örneklerini verirken hep bizim işin başında olduğumuz günlerden bahsediyor.”

Giresun’daki sel felaketinin ardından esnafa 50’şer bin lira hibe dağıtıldığını anlatan Babacan, “Esnafımızın hakkıdır ama madem orada bunu yapıyorsunuz, esnaf sadece Giresun’da değil ki, Türkiye’nin her yerinde. Depremden etkilenen illerimiz var. İzmir daha yeni deprem geçirdi. Elazığ, Van… Geçen hafta oralardaydık. Sordum buralarda bir şeyler var mı? Yok. Halbuki devlet bir destek verecekse ilkeler, kurallar bazında olmalı, devletin vereceği destek adil olmalı” ifadelerini kullandı.

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Babacan, çiftçilerin gelirlerini öngörülebilir ve istikrarlı kılmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Tarımda kendi kendimize yetebilmeyi sağlayıp, ihracat yaparak çiftçimizi refaha erdirebileceğimizi biliyoruz. Nitelikli tarım faaliyetleri ve verimli meralarda yapılacak hayvancılık ile hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasını sağlayacağız. Öncelikle bu bereketli toprakların endemik bitkilerini, hayvan türlerini, balık türlerini tespit ve ıslah etmeyi hedefleyeceğiz. Çiftçi, sanayici ve üniversitenin iş birliği ile tarım ve hayvancılığı teknoloji ile buluşturacağız. Tarımı, hayvancılığı, sebze ve meyve üretimini koruyacağız, destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz.”

Konuşmaların ardından yapılan seçimde il başkanlığına, mevcut başkan Hüseyin Canal seçildi.

Daha sonra partisinin Sinop il kongresine katılan Babacan orada da şöyle konuştu: “Bu ülkede üniversite birinci sınıfa başlayan bir genç dört yıl sonra mezun olduğunda iş bulamayacağı karamsarlığını yaşıyor. Biz parti olarak gençlerin yarınlara olan umutlarını yeşertmek istiyoruz. Parti programımızda da yer aldığı gibi görevi üstlendiğimiz zaman devlet kurumlarına işe girişlerde mülakatı kaldıracağız. Eş, dost, akraba ilişkileri son bulacak. Liyakat esasına göre gençlerimiz yarınlarına umutla bakacak. Artık bu ülkenin gençleri göç ederek dışardan imkanları kovalamamalı. Bizim hedefimiz devleti gençlerin hizmetine sunmak.”