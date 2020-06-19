Babacan: Gezi sonrası Türkiye otoriterleşti; bir daha dikiş tutmadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi eylemleri sonrası Türkiye’nin otoriterleştiğini ve daha sonra da ülkenin ‘dikiş tutmadığını‘ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Armağan Çağlayan’ın Youtube’da yayınlanan ‘Beni Gör’ programına katılan Babacan, bakanlık yaptığı 13 yıllık süreçte en zor günleri, 2013 yılındaki Gezi eylemleri sonrası yaşadığını söyledi.

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Babacan şöyle konuştu: “Daha otoriter bir yönetim tarzı; istişarenin bir kenara bırakıldığı, yetkin insanların yavaş yavaş devre dışı kaldığı, yetkinliği olmayan fakat şu ya da bu sebeple kendisi için siyasetten bir şey bekleyenlerin insanların sisteme nüfus ettiği dönem. Zaten ondan sonra dikiş tutmadı. Yani 2014, 2015 Türkiye’nin tepetaklak aşağı doğru gitti yıllar. Hala öyle. Türkiye 2013’ten beri kendine gelemedi.”

‘İçeride mücadele verdik’

Babacan Gezi eylemleri sırasında bakan olduğu, bu sebeple sonuçtan kendisinin de sorumlu olduğu yönünde eleştirilere şu karşılığı verdi: “Doğru, ben o dönem bakanlar kurulu üyesiydim. Ama bir yandan da biz ve benim gibi düşünen bakan arkadaşlarımızla yoğun bir mücadele verdik içeride. Doğruların mücadelesini verdik. Ama başarılı olamadık. Baktık ki işler kötüye gidiyor, ben geri çekildim. 2019’da özgürlüğüme kavuşunca, yani iktidar partisinden istifa edip de kendimiz yeni siyasi çalışma başlatınca daha rahat görüşlerimi ifade etmeye başladım. Ama benim görüşlerim değişmedi. İlke ve değerler değişmedi.”