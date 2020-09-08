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Yaramazlara biraz batar!

Babacan: ‘Corona’ bulgularımda düzelme var, tedavim evde sürecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘corona’ bulgularının düzelme eğilimine girdiğini ve tedavisinin evde süreceğini açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Babacan 25 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş, 29 Ağustos’ta ise eşi Zeynep Babacan ve küçük oğlu Emir’in de testlerinin pozitif olduğunu, tedavilerinin evde devam ettiğini yazmıştı. Ali Babacan’ın tedavisiyse hastanede sürüyordu.

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Babacan, Twitter’da şu bilgileri paylaştı: “Covid-19’la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi. Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm Covid-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.”

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