Babacan: Bağımsız kuruluşlar üzerinde siyasi baskı var, veriler güvenilir değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de bağımsız kuruluşlar üzerinde siyasi baskı olduğunu belirterek, açıklanan verilerin güvenilir olmadığını söyledi.

Babacan, FOX TV canlı yayınında, “TÜİK bağımsız bir kuruluş, bütün bağımsız kuruluşlar üzerinde bir siyasi baskının olduğu da bir gerçek, bu saklanamaz bir gerçek” dedi.

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DEVA Partisi lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümetle, iktidarla uyumlu davranılmadığı zaman da, o kurumların başındaki insanların başına neler geliyor onu görüyoruz, yaşıyoruz. Önce Türkiye’nin bu açıklanan veriler konusunda yeniden bir güven sağlaması lazım, yeniden bir itibar sağlaması lazım. Eskiden böyle bir şey sorgulanmazdı.”

TÜİK’in enflasyonu olduğundan düşük gösterdiğine dair iddialar nedeniyle muhalefet partileri 2019’un başında TBMM’ye ayrı ayrı soru önergesi vermiş, TÜİK ise iddiaları reddetmişti.

Soru önergelerinde “Siyasi sebeplerle TÜİK’e müdahale ederek enflasyon artışını fiktif olarak sınırlı tutmak yönünde yazılı veya sözlü bir talimatınız var mıdır?” diye sorulmuştu.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararıyla TÜİK’in Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alınmıştı.

Ekonomideki sıkıntıların corona virüsü salgınıyla ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını belirten Babacan şöyle konuştu: “Halbuki bu salgın öncesinde de ekonomimizde ciddi sıkıntılar vardı. Salgın öncesinde de genç işsizlik yüzde 27’yi görmüştü, tarihinde ilk defa o kadar yüksek bir rakamı görmüştü. Merkez Bankası’nın rezervleri erimişti. Bu salgın öncesinde yıllardır biriktirilen yedek akçe bir günde harcanıp bitirilmişti.”

‘Türkiye kapanıyor ve küçülüyor’

Türkiye’deki durumu ‘içe kapanma ve küçülme‘ olarak tanımlayan Babacan şu ifadeleri kullandı: “Çünkü dışa açık yönetemiyorlar, çünkü dışarı açık, o özgüven yok, kim gelirse gelsin karşıma ben burayı yönetirim, ben Türkiye’yim; böyle bir şey yok. Kapatalım, engelleyelim, dış düşmanlarla da vatandaşı korkutalım, kapanmanın sebebini de dış düşman olarak gösterelim. Düşünün ki, 200 daireli bir sitede oturuyorsunuz ve diyorsunuz ki 199 tane düşmanımız var, yani bizim haricimizde herkes bize düşman.”

Babacan, 2013’te 950 milyar dolar olan milli gelirin bu yıl 650 milyar dolara düştüğüne dikkat çekti: “Kişi başına düşen 12 bin 500 dolardan iniyor 7 bin 500’e, kapatırsanız sonucu bu; bu kaçınılmaz. Şu anda Türkiye kapanıyor, küçülüyor…”

“Şu andaki iktidarın işi zor açıkçası” diyen Babacan son olarak şunları söyledi: “Bizim eğer şu andaki iktidardan ümidimiz olsaydı, yani bunlar bu işi toparlar düzeltir deseydik, o zaman biz yeni bir parti kurmazdık açıkçası. Çünkü mevcut iktidarla Türkiye’nin artık gideceği bir yer olmadığını gördük.”