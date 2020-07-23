Babacan: Ayasofya’ya davet edilseydim giderdim; erken seçim düşük ihtimal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisine Ayasofya için davet gelmediğini, davet edilse katılacağını belirtirken, erken seçimin mevcut ortamda zayıf bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: Alibabacan.com.tr

Babacan, Habertürk’te yayınlanan ‘Nedir Ne Değildir?’ programına katıldı.

Reklam

‘Ayasofya için davet gelseydi giderdim’

Babacan, kendisine Ayasofya açılışı için davet gelip gelmediği sorulduğunda “Davet gelmedi, gelse giderdim” dedi.

Babacan, Ayasofya’nın ibadete açılma kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kendi politika üretme alanımız var. İç istişare mekanizmalarımız çalışıyor. Mesela Ayasofya, İstanbul Sözleşmesi’ni, sosyal medya düzenlemesini çalışan komisyonlarımız var. Bir de hükümetin bir anda açıkladığı kararlar var. Zaten iş olmuş bitmiş. Bundan sonrası yorumdur. Bu Ayasofya meselesi öyle. Arkadaşlarımızın arasında farklı görüşler var.

Ayasofya konusunun çok iyi bir analizi yapıldı. Tarihi, kültürel, uluslararası ilişkiler açısından. Arkadaşlarımız farklı farklı görüşlerin olabileceğini söyledi.”

‘Erken seçim zayıf ihtimal’

DEVA Partisi genel başkanı, ‘erken seçim ihtimalini zayıf gördüğünü’ belirterek, şöyle konuştu: “Erken seçim konusuna gelince iş çevreleri bana soruyor. Normal şartlarda rasyonalitenin hakim olduğu şartlarda bu yıl zayıf görürüm. Ama 2023’e kadar kalması da zayıf ihtimal. Kesin tarihi vermek zor. Sayın Bahçeli’nin hangi gün karar vereceği tamamen muamma.”

Reklam

‘Bahçeli faktörü önemli’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52’lik oyunun arkasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteğinin olduğunu belirten Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhurbaşkanının yüzde 52 oyu Bahçeli’nin desteği ile. MHP desteği çektiği anda cumhurbaşkanı ve AKP’nin iktidar olma anlamında siyasi meşruiyeti biter. Burada Bahçeli faktörü önemli, o da bilinmeyen bir faktör.

2019 yılında İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana kaybedilmiş. Bir başka seçimde muhalefetin organize edip Türkiye geneline uygulaması kolay bir şey. Durup dururken ellerindeki gücü niye riske atsınlar ki?