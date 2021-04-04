Babacan: Acı hafıza depreştirilmemeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli amirallerin bildirisi için, “Acı hafıza depreştirilmemeli” dedi.
103 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.
Babacan ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir. İktidarın, sürekli “düşman” belirlemesi ve suni mağduriyet kampanyasına devlet kurumlarını katması ise yarınlarımıza zarar verir. Çözüm tam demokrasidir.”