Babaannesini öldüren kişi tutuklandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde babaannesini tabancayla ateş ederek öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
AA’nın haberine göre Sümer Mahallesi’nde tartıştığı babaannesi Hatice B.’ye (73) tabancayla ateş eden ve polis merkezine giderek teslim olan M.B. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
M.B., savcılık ifadesinden sonra çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.B’nin ifadesinde babaannesini, anne ve babasının ayrılmasından sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü söylediği, kullandığı ruhsatlı tabancanın dedesine ait olduğu bildirildi.