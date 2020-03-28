Babaannenin cenazesine katılamayıp internetten izlemek… ‘Corona’lı günlerin ABD’deki mecburiyetlerinden biri

Küresel Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan -kimi gönüllü, kimi devlet eliyle mecbur edilerek- evinde. Çin’de patlak verip bir süre sonra Avrupa’yı merkez üssü ilan eden ve son olarak ABD’de 100 bini aşkın kişide görülen virüs, insanoğlunun hayatını değiştirdi. Bu değişiklikler arasında insanların sevdikleriyle arasına mesafe koyması da var yakının cenazesine gidememesi de!

Fotoğraf: Reuters (temsili)

9 bini aşkın kişinin öldüğü İtalya’da tören düzenlenmiyor ABD’de ise düzenleniyor ama azami 10 kişi katılabiliyor. Çoğu cenazede, ölen kişinin diğer yakınları için internetten yayın yapılıyor.

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27 yaşındaki Garret Galindo, ‘corona’lı günlerdeki yeniliklerden biri olan cenazeyi dijital ortamda izlemenin nasıl bir duygu olduğunu CNN International’a anlattı.

Covid-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını 82 yaşında kaybeden babaannesi Isabel Cabrera Galindo’yu kaybeden Galindo şunları söyledi: “Törene babamın da aralarında olduğu üç çocuğu, onların eşleri ve 11 torunundan üçü katıldı. Babaannem gibi hayat dolu, çok sayıda insan tanıyan ve sevilen bir kadının cenazesinin bu kadar az kişiyle kaldırılması üzücü.”

Phoenix kentindeki St Helens Katolik Kilisesi’nde düzenlenen cenazede ailece bir araya gelip acılarını paylaşamamanın zor geldiğini belirten Galindo, babasının cep telefonunu bir tripod üzerine koyup Facebook hesabından yayın yaptığını anlattı.

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Töreni 20 kişinin izlediğini söyleyen Galindo şöyle devam etti: “Ben de evde çalışırken dizüstü bilgisayarımdan izledim. Tuhaf bir duygu. Aslında hiç şahit olamamaktan iyi. Teknoloji sayesinde en azından izledim. Dua ettim ama katılmak gibi olmuyor tabii. Normal şartlarda en az 100 kişi katılırdı cenazesine.”