Baba yüreği dayanmadı: Oğlunun öldürülmesiyle ilgili dava için gittiği adliyede hayatını kaybetti

Çorum’da, oğlu Necip Yiğit’in (41) öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması için adliyeye giden Ahmet Yiğit (65), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Necip Yiğit, 9 Nisan 2013’te, büyükbaş hayvanlarını satmak için pazara gittiği. Tartıştığı İsmail C. (29) tarafından vurularak öldürüldü. Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada İsmail C., ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, mart ayında kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

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Bugün yeniden görülen davanın duruşması için Çorum Adliyesi’ne giden Ahmet Yiğit, koridorda fenalaşıp, yere yığıldı.

Sağlık ekibi, Yiğit’in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.