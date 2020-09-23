Baba ve iki oğlunu rehin alan iki kişi tutuklandı

Adana’da, iki kişi, alacak meselesi nedeniyle bir baba ile iki çocuğunu rehin aldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraflar: AA

Bilal Ş. (36), eşi Songül Ş.’nin (33) kuzeni Ali B.’den (35) 7 bin 150 lira borç aldı.

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Ali B., bir süre sonra verdiği parayı yüksek faizle Bilal ve Songül Ş.’den istedi. Çift, parayı ödeyemeyince altı ve sekiz yaşındaki çocukları Ç.Ş. ve H.Ş.’yi merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oyun oynarken kandırıp yakındaki evine götürdü.

Kelepçeyle pencereye bağladı

Saçlarını kestiği Ç.Ş.’yi kolundan, ağabeyi H.Ş.’yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine bağlayan Ali B., cep telefonuyla fotoğraflarını çekip çifte gönderdikten sonra çocukları serbest bıraktı.

İstediği parayı alamayan Ali B., Bilal Ş.’yi de zorla evine götürüp rehin tuttu.

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Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş., durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eve baskın düzenleyerek Bilal Ş.’yi kurtardı, Ali B. ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Erdal A.’yı (47) yakaladı.

Bilal Ş., polis merkezinin çıkışında şunları söyledi: “7 bin 150 lira borcuma karşılık 13 bin liralık senet imzalamamı istedi. Ben de bunu kabul etmedim. Ardından farklı günlerde 17 bin liralık ve 27 bin liralık senetler imzalatmak istedi. Ben bunu da kabul etmedim. Bunun üzerine kredi kullanmaya zorladı. Ben bunu da kabul etmedim.”

Zanlılar, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.