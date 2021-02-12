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Yaramazlara biraz batar!

Baba ve iki oğlu, 24 gün içinde Covid-19’a yenik düştü

Giresun’un Görele ilçesinde baba ve iki oğlu, 24 gün içinde Covid-19’a yenik düştü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçede elektronik alet teknik servis işiyle uğraşan İhsan Mimir (49), tedavi gördüğü hastanede 19 Ocak’ta, fotoğrafçılık yapan babası Metin Mimir (75) ise aynı hastalıktan 9 Şubat’ta hayatını kaybetti.

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Metin Mimir’in birlikte fotoğrafçılık yaptığı diğer oğlu İlhan Mimir (47) de ‘corona’ya yakalandı ve tedavi gördüğü hastanede, babasının ölümünden iki gün sonra hayatını kaybetti.

Dün hayatını kaybeden İlhan Mimir için bugün Görele Hasanağa Merkez Camisi’nde cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi.

Mimir’in cenazesi, babası ve kardeşinin defnedildiği Çavuşlu beldesinde toprağa verilecek.

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