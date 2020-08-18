Baba ve amcasının katilini sokakta öldürdü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan bir kişi, babası ve amcasınının katilini cezaevinden çıktıktan sonra öldürdü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Devrim K., sekiz yıl önce babası ve amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Ersin Aydoğan’la (36) sahil bulvarında karşılaştı.

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İkili arasında çıkan kavga sırasında Devrim K., silahla Aydoğan’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Devrim K. ise daha sonra teslim oldu.