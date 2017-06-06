‘Baba’ tavsiyesi: Arınç, damadına USAF başkanlığı için ‘Faydalı olur’ demiş

Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘FETÖ’den tutuklanan damadı Ekrem Yeter, kayınpederinin tavsiyesiyle Uluslararası Sağlık Federasyonu’nun (USAF) başkanlık teklifini kabul ettiğini söyledi.

Arınç’ın damadı Yeter, ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti.

Hürriyet’ten Aysel Alp ve Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Yeter hakimlik sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi: “Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu’nun (USAF) başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Gülen Cemaati’ne yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.”

‘Kitaplar Zaman’ın hediyesi’

Bank Asya’da bulunan hesabına ilişkin de konuşan Yeter, hesabı çocuğunun sünnet parası için kullandığını ifade etti: “Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya’da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014’ün haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya’ya yatırdım.”

“Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum” diye devam eden Yeter, kitapların Zaman gazetesinin hediyesi olarak verildiğini söyledi.

Arınç, damadının gözaltına alınmasının ardından, “Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz” demişti.