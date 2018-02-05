Baba şikayetçi olmadı: Kuran hocasına cinsel istismardan yaşı kadar ceza istendi

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği öne sürülen cami imamı 33 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor ancak kızın babası şikayetçi olmadı.

Baba T.İ., 12 yaşındaki kızı H.’nin dolabında 7 Temmuz 2017’de bir cep telefonu buldu. Baba, bilmediği bir numaradan gelen mesajlarda ‘uygunsuz içerik’ görünce kızıyla konuştu.

Reklam

Telefonun kızına Kuran dersi veren imam Y.Ö. tarafından hediye edildiğini, mesajların da ondan geldiğini öğrenen adam jandarmaya giderek 32 yaşındaki imam Y.Ö.’den şikayetçi oldu.

Y.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlçe müftülüğü tarafından açığa alınan imam hakkında idari soruşturma açıldı.

Çocuk istismarı anlattı

Mağdur H.İ., ifadesinde, Y.Ö.’nün kursa gelen dört kız çocuğuna ilgi gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Camiden ayrı olan sınıf bölümünde bana ve diğer kızlara sarılarak öpüyor ve vücudumuza dokunuyor. Bir kez yaptığı sırada elini ısırdım. Bazen bizi kursun mutfak bölümüne götürüp, aynı şeyleri yapıyor. Sınıfta bize hamile kalmak ve tecavüz gibi konulardan bahsediyor. Bizi kucağına oturtup ‘Canım, aşkım, sevgilim, sultanım’ gibi kelimeler kullanıyor. Bazen de bizi zorla evine götürüyor. Son olarak bana bir cep telefonu verip, sürekli görüşmek istediğini söyledi. O günden beri sürekli arayıp, mesaj attı. Aramalara cevap vermedim. Bu durumu ailemize anlatırsak, bizi rezil edeceğini söyleyip tehdit ediyordu.”

Mesajları kabul etti

Y.Ö. ise ifadesinde 1.5 yıldır imam olarak görev yaptığını ifade ederek şöyle devam etti: “Aynı zamanda kız öğrencilere Kuran eğitimi veriyorum. Öğrencilere yönelik öpme, okşama ve sarılma gibi hareketlerde bulunmadım. Zaman zaman elimi öğrencilerin omuzlarına atarak sarılıyordum. Ancak bu hareketleri cinsel amaçla yapmadım. Sınıfta cinsel içerikli hikayeler anlatmadım. Mağdurdaki telefonu kendisi hediye istediği için verdim. Mesajları yazarken kötü bir niyetim yoktu. İki mağdurda bulunan künyeleri de ben verdim. Bunları da mağdurlar istedi.”

Yaşı kadar ceza istendi

Soruşturma sonunda imam hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 33 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede mağdurun ifadelerinde adı geçen diğer dört öğrencinin beyanlarının alındığı ancak iddiaları doğrulamadıkları ifade edildi. Bunun üzerine yeniden ifadesi alınan H.İ.’nin ilk beyanını tekrar ettiği, diğer arkadaşlarının ise aile baskısı nedeniyle ifade vermek istemediği belirtildi.

Baba şikayetçi olmadı

İddianamenin kabulünün ardından talimatla ifadesi alınan H.İ. imam Y.Ö.’nün cinsel istismarına uğradığını belirterek şikayetçi oldu. Ancak baba T.İ. şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Y.Ö.’nün yargılanmasına Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ve Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları da duruşmaya katılma talebinde bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından ‘genel ahlak nedeniyle’ kapalı yapılmasına karar verilen yargılamada sanık tahliye edilmedi.