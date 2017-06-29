‘Baba şefkati’ dedi: Bolu’da 10 öğrenciyi istismar eden lise müdürüne 96 yıl hapis

Bolu’da 10 kız öğreciyi istismar eden lise müdürüne 96 yıl 10 hapis cezası verildi.

Seben Çok Programlı Lisesi Müdürü 58 yaşındaki Metin S., geçen yılın haziran ayında okula atandı.

Odasında 10 öğrenciyi elle istismar ettiği belirtilen ve öğrencilere ‘Seni seviyorum’ yazılı kupa bardak dahil hediyeler veren müdür şikayet üzerine geçen yıl aralıkta gözaltına alındı.

Müdürün istismarının, kendisinden önceki müdürün odaya yerleştirdiği kamerayla da görüntülendiği belirlendi. Metin S.’nin de kameradan haberi olmadığı ortaya çıktı.

‘Baba şefkati’ dedi

‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla yedi aydır tutuklu yargılanan müdür bugün Bolu’daki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden müdür, 39 yıllık eğitimci olduğunu, çocuklara ‘baba şefkati’yle yaklaştığını ileri sürdü. Müdür, beş öğrenciye ‘sarkıntılık’tan ayrı ayrı altı yıl üç ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

İ.A. adlı öğrenciye ‘cinsel istismar’dan 17 yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılan müdür, diğer dört öğrenciye de ‘cinsel taciz’den ayrı ayrı 12’şer yıl hapis cezasıyla birlikte toplam 96 yıl 10 ay hapis cezası aldı.