Baba-oğul ve gelin 15 gün içinde ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul’da yaşayan Ali Yeşilyurt (79), oğlu Süleyman Yeşilyurt (58) ve gelini Leyla Yeşilyurt (55) 15 gün içinde Covid-19 nedeniyle hayata veda etti.

Fotoğraf: DHA

Bahçelievler Yenibosna Mahallesi’nde yaşayan Ali Yeşilyurt, virüse yakalanınca hastanede tedaviye alındı. Semptom gösteren Ali Yeşilyurt’un oğlu Süleyman Yeşilyurt ve gelini Leyla Yeşilyurt’a da test yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan Yeşilyurt çifti de hastanede tedaviye alındı.

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Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma nakledilen Ali Yeşilyurt 12 Şubat’ta, Leyla Yeşilyurt 14 Şubat’ta, Süleyman Yeşilyurt da 27 Şubat’ta hastalığa yenik düştü. Üçü de memleketleri Trabzon’un Of ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde toprağa verildi.

Yeşilyurt ailesinde baba-oğul ve gelinin, 15 gün içinde yaşamlarını yitirmesi, ilçedeki yakınları ve aileyi hüzne boğdu.

Babası ve eşinin ardından yaşamını yitiren Süleyman Yeşilyurt’un, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak, hastanede tedavi gördüğü süreci anlattığı görüntüler ortaya çıktı. “Bu hastalık ailece yıktı bizi” diyen, nefes almak ve hareket etmekte zorlandığı gözlenen Yeşilyurt, canlı yayın paylaşımında, “Biz de bu hastalığa yakalandık. Bu kovid hastalığı lanet bir şey. Bu hastalık ailece yakaladı bizi. Hastanede bakımımız iyi yapılıyor. Biz de iyi olacağız inşallah. Ara ara ateşim yükseliyor. Son halim bu” ifadelerini kullanmış.