Baba-oğul Covid-19’u yendi: Biri 90, diğeri 70 yaşında

Tokat’ta yaşayan 90 yaşındaki baba ve 70 yaşındaki oğlu, Covid-19’u yenerek iyileşti. Baba-oğul, herkesin maske takıp kurallara uymasını isterken “Bu süreç cezaevi gibiydi” diyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Niksar ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Şaban Sap, evlerine gelen bir misafirlerinden virüs kaptı. Diyaliz için Niksar Devlet Hastanesi’ne gittiğinde rahatsızlandı. Acil serviste Covid-19 belirtileri tespit edilen yaşlı adam, testin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.

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Babasının ardından 70 yaşındaki oğlu Kurteş Sap da boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan Kurteş Sap da aynı hastanede tedaviye alındı. Baba 20 gün, oğlu ise beş gün sonra testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

‘Maske takmayan cezayı çeker’

Şaban Sap, hastaneden çıktığı için mutlu olduğunu, herkesin maske takması gerektiğini belirterek “Allah’a şükür iyileştim” dedi.

Kurteş Sap, yaşadıkları sürecin zorluğuna işaret ederek maske ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı.

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“Bu süreç bana cezaevi gibiydi. Allah kimsenin başına vermesin bu hastalığı” diyen Sap, şunları dile getirdi: “Kötü bir hastalık. Babam yaşlı olduğu için bayağı çekti. Coronayı baba oğul yendiğimiz için mutluyuz. Bundan büyük mutluluk olur mu? Maske takmayan bu cezayı çeker. Çevresindekilere de bulaştırır. Biz 20 günden beri çekiyoruz. Çoluk çocuk perişandı. Muhakkak herkes maskesini taksın. Mesafe aynı şekilde öyle. Kurallara millet muhakkak uysun. Dikkat edilmezse zannetmem ki gitsin. Millet dikkat etmiyor. Maske, mesafe şart.”

‘Yoğun bakıma gerek kalmadı’

Niksar Devlet Hastanesi’nde görevli iç hastalıkları uzmanı doktor Yaşar Culha da baba oğulun tedavilerinin tamamlandığını, sağlıklarına kavuştuğunu belirterek şunları kaydetti: “Şaban amcayı o gün izlem amaçlı servise yatırdık. 2-3 gün sonra yoğun bakıma gerek kalmadı. Covid tedavilerini verdik. Akciğerde yaygındı, tomografisi de kötüydü. Tedaviye yanıt verdi. 15 gün sonra testler yaptık ve negatif çıktı. Tamamen şifa buldu. Oğlunun da testi pozitif çıktı. Ona da tedavi başlandı. Onun da testi negatif oldu iyileşti. Allah’a şükür ikisi de şu an iyiler.”