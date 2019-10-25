Baba-oğul aynı üniversitede okuyor

Karabük’te, taksicilik yapan İbrahim Dırmukcu (44) oğlu Tuğrul’la (21) üniversiteye gidip geliyor. İki çocuk babası Dırmukcu, Karabük Üniversitesi’nde Otobüs Kaptanlığı Bölümü, oğlu ise Sosyal Hizmet Bölümü’ne devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Öğretim görevlisi komşularının teşvikiyle üniversiteye gitmeye karar veren Dırmukcu, “Bu yaşta okunur mu” diyenlere, “Öğrenmenin yaşı yoktur” diye yanıt veriyor.

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Oğlunun üniversite yerleşkesindeki hayata alışmasında etkisinin büyük olduğunu söyleyen Dırmukcu, oğlunun, kendisinin ona geçmişte söylediği, “Okumazsan seni sanayiye vereceğim”, “Okulu bitirdiğinde sana hediye alacağız” gibi şeyleri söyleyerek espri yaptığını anlatıyor.

Babasına matematikte yardım ediyor

Tuğrul Dırmukcu ise babasıyla arkadaş gibi olduklarını, onunla üniversiteye gitmenin çok zevkli olduğunu vurgulayarak şunları söylüyor: “Bazen derslerine katılıyorum. Matematikte biraz sıkıntısı var. Bu konuda yardım etmeye çalışıyorum.”